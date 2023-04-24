Под руководством Сергея Меликова состоялось совещание по актуальным для региона вопросам

24 апреля Сергей Меликов провёл совещание по актуальным для региона вопросам, в числе которых реализация в Дагестане госпрограммы РФ «Национальная система пространственных данных», подготовка к туристическому сезону, решение проблем бездомных животных и т.д..

О проведенной работе по решению проблемы бездомных животных в Дагестане рассказал Магомед Шапиев. Председатель Комитета по ветеринарии сообщил о том, что в настоящее время комитетом разработана специальная дорожная карта.

Благодаря проведённым мероприятиям, в прежнюю среду обитания были выпущены почти семьсот животных. Это вдвое больше прошлогодних показателей за аналогичный период.

Кроме того, в городах республики выделены дополнительные средства на мероприятия по обращению с животными, уже определены участки под строительство приютов для животных.

Сергей Меликов подчеркнул значимость вопроса и поручил рассмотреть возможность поддержки предпринимателей, которые решат строить питомники.

Данный вопрос поручено проработать Дагпредпринимательству и Комитету по ветеринарии совместно с Дагестанским региональным отделением «Опоры России».