Под руководством Сергея Меликова состоялось первое заседание комиссии по оказанию соцподдержки и помощи участникам СВО и их семьям

29 мая глава Дагестана провел первое заседание межведомственной комиссии по координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи участникам СВО и членам их семей.

По словам Сергея Меликова, в республике уже установлен ряд дополнительных мер социальной поддержки семей добровольцев и мобилизованных граждан.

В частности, создан Дагестанский региональный фонд «Всё вместе».

«Тут мы были одними из первых в стране», — подчеркнул Меликов.

Касательно вопроса создания отделения госфонда » Защитники Отечества» в Дагестане и оказании помощи, участникам спецоперации и их семьям, Сергей Меликов выразил благодарность руководителям муниципалитетов за активное участие в данном направлении.

«Спасибо, что вы с большим пониманием подходите к этому вопросу», — сказал глава Дагестана.

По словам руководителя республики, для полноценного функционирования отделения фонда в его работу должны быть вовлечены органы власти всех уровней.

В завершении заседания были даны протокольные поручения.