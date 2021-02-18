Экономика

Под руководством Сергея Меликова прошло заседание Правительства РД по вопросам исполнения регионального бюджета за 2021 год

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Сергей Меликов возглавил заседание Правительства РД по вопросам исполнения регионального бюджета за 2021 год, которое прошло в расширенном составе. С основным докладом по вопросу выступил министр финансов РД Юнус Саадуев. По словам министра, за первый месяц 2021 года кассовые расходы бюджета республики превысили сумму в пять миллиардов рублей. Общая расходная часть бюджета на год определена в размере чуть менее ста шестидесяти миллиардов рублей. Доходы бюджета формируются преимущественно из налогов и неналоговых поступлений. На 2021 год данные средства утверждены в сумме тридцать восемь миллиардов триста семьдесят девять миллионов рублей. За январь 2021 года в бюджет поступили миллиард двести семьдесят миллионов рублей налоговых поступлений. Однако, сохраняется значительный объём налоговой задолженности — одиннадцать с половиной миллиардов рублей, половина от суммы — это транспортный налог. Также в рамках заседания обсуждалась необходимость корректировки бюджета региона на текущий год в связи с наличием неосвоенных средств, которые возможно перенаправить в те отрасли, где это необходимо.

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