Под руководством Сергея Меликова прошло заседание Правительства РД по вопросам исполнения регионального бюджета за 2021 год

Сергей Меликов возглавил заседание Правительства РД по вопросам исполнения регионального бюджета за 2021 год, которое прошло в расширенном составе. С основным докладом по вопросу выступил министр финансов РД Юнус Саадуев. По словам министра, за первый месяц 2021 года кассовые расходы бюджета республики превысили сумму в пять миллиардов рублей. Общая расходная часть бюджета на год определена в размере чуть менее ста шестидесяти миллиардов рублей. Доходы бюджета формируются преимущественно из налогов и неналоговых поступлений. На 2021 год данные средства утверждены в сумме тридцать восемь миллиардов триста семьдесят девять миллионов рублей. За январь 2021 года в бюджет поступили миллиард двести семьдесят миллионов рублей налоговых поступлений. Однако, сохраняется значительный объём налоговой задолженности — одиннадцать с половиной миллиардов рублей, половина от суммы — это транспортный налог. Также в рамках заседания обсуждалась необходимость корректировки бюджета региона на текущий год в связи с наличием неосвоенных средств, которые возможно перенаправить в те отрасли, где это необходимо.

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