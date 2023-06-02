Под руководством Сергея Меликова обсуждены вопросы увеличения доходной части консолидированного бюджета Дагестана

Сегодня, 2 июня, руководитель субъекта Сергей Меликов провел заседание Комиссии по увеличению доходной части консолидированного бюджета региона.

На повестке – деятельность зональных рабочих групп, в том числе по легализации «теневого» сектора экономики.

Помимо прочего, на заседании обсудили адресную работу с предприятиями– производителями спиртосодержащей продукции и хозяйствующими субъектами оптовой и розничной торговли, а также эффективное управление государственным имуществом.

Отметим, с целью эффективного взаимодействия в части увеличения доходов в бюджет республики с начала года все муниципальные образования региона условно разделены на 5 зональных групп. С учетом численности населения и предпринимательской активности Махачкала была выделена в отдельную рабочую группу. Среди основных направлений их деятельности – снижение задолженности и постановка на налоговый учет «теневых» предпринимателей.

По словам первого вице-премьера Руслана Алиева, курирующего столичную зональную группу, с 1 января задолженность по имущественным налогам физических лиц уменьшилась на 780 млн руб. Более половины общей задолженности приходится на транспортный налог. При этом именно данный вид налога, напомнил Руслан Алиев, возвращается в муниципалитеты в качестве субсидии на развитие дорожного хозяйства.

В приоритете также – легализация налоговой базы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, а также применение к ним кадастровой стоимости и ставки налога, исходя из их фактического использования. В этом сегменте, подчеркнул первый вице-премьер, имеются немалые резервы пополнения доходной части бюджета.

Вместе с тем, повышение собираемости налогов необходимо начать с чиновников, заявил Руслан Алиев. Первый вице-премьер Дагестана доложил главе региона, что соответствующий мониторинг проводится в отношении всех органов исполнительной власти и местного самоуправления.

В отношении ряда лиц, сообщил он, выявлена задолженность. «Её необходимо устранить до 1 июля!», – сказал Сергей Меликов. Глава региона напомнил, что именно вовремя уплаченные налоги могут стать значимой поддержкой региону в непростое время. Потенциал в Махачкале по налогам огромен, уверен руководитель республики. Доходную часть город может увеличить как за счет имущественного налога, так и актуализации земельных участков и коммерческих объектов, обязательного использования контрольно-кассовых аппаратов.

Проверку по данным направлениям всем муниципальным образованиям поручено провести также до 1 июля.

По мнению Сергея Меликова, органы власти и надзорные органы должны занять единую позицию в части защиты честного бизнеса. Предпринимателей же, нарушающих закон, необходимо вернуть в правовое поле. Сегодня, считает глава региона, налоговые органы не всегда следуют этому принципу.

Сергей Меликов привёл в пример ситуацию, когда добросовестные предприятия тщательно проверяют, тогда как, например, АЗС, которые работников не регистрируют, НДФЛ не платят, но единовременно поднимают цены на топливо, обходят стороной. Другой пример – туристическая сфера, где ценообразование удивляет не только туристов, но и самих дагестанцев.

По словам руководителя республики, налоги, в случае правильной организации процесса, будут направлены на развитие республики и поддержку граждан, в том числе дополнительные социальные выплаты, строительство образовательных учреждений, благоустройство территорий.

Как отметил заместитель Председателя Правительства РД – министр по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов, возглавляющий южную зональную группу, сегодня ведется адресная работа с налогоплательщиками, выявляется резерв по постановке на учет предпринимателей. Внимание уделяется заключению трудовых договоров с наемными работниками и регистрации прав собственности на недвижимое имущество.

Особый акцент будет сделан, подчеркнул Эминов, на работу с крупными объектами и субъектами предпринимательской деятельности, в том числе с рынками.

«У нарушителей должно быть понимание неотвратимости наказания. Нам надо провести рейдовые мероприятия по злостным неплательщикам, которые не реагируют на предписания встать на налоговый учет. К ним нужно отнестись принципиально – ограничить их в электро- и газоснабжении. При этом надо помнить о справедливом отношении к добросовестным налогоплательщикам – результатом нашей работы не должно стать увеличение налоговой нагрузки, наоборот, мы будем поддерживать их», – обозначил свою позицию вице-премьер региона.

Аналогичная работа проводится и северной зональной группой. Ее курирует министр экономики и территориального развития республики Гаджи Султанов.

Он отметил, что в состав группы включены и представители ресурсоснабжающих организаций. По данным ООО «Газпром Межрегионгаз Махачкала», свыше 5 тысяч объектов предпринимательства подключены к газоснабжению без разрешительных документов. Эта информация доведена до муниципальных образований для дальнейшей работы.

Значительный резерв по увеличению налоговых поступлений имеется на рынках городов Кизляр и Хасавюрт. В настоящее время, уверен министр, число предпринимателей, состоящих на налоговом учете, не отражает реальной картины. Только за прошлый год оборот розничной торговли муниципалитетов северной зоны составил 125 млрд руб.

По мнению Гаджи Султанова, эта ситуация требует закрепления персональной ответственности за главами муниципальных образований и руководителями подразделений налоговых органов. Одним из действенных механизмов по прекращению незаконной предпринимательской деятельности, высказался он, может быть обращение глав муниципальных образований в судебные органы в целях принятия соответствующего решения.

Отдельный вопрос, по которому ведется работа, – снижение неформальной занятости. Доложили о деятельности зональных групп также врио министра финансов региона Шамиль Дабишев и министр промышленности и торговли республики Низам Халилов. Глава республики рекомендовал главам муниципалитетов и налоговым органам активизировать работу в данном направлении, участие в этом примут и правоохранители. Вместе с тем Сергей Меликов поручил ответственным руководителям органов исполнительной власти упорядочить процесс и решать вопросы поэтапно. Первоочередной задачей названа постановка на учет налогоплательщиков.

Комментируя повестку, премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов остановился на создании условий для безналичной оплаты товаров и услуг. Сегодня, отметил он, не во всех магазинах установлен торговый эквайринг – банковская услуга, позволяющая торговым объектам принимать безналичную оплату от покупателей с банковских карт.

Председатель правительства добавил, что в том числе получает обращения от туристов Дагестана, которые столкнулись с этой проблемой. Для улучшения ситуации, по его словам, нужно доводить до людей плюсы работы в правовом поле.

«Необходимо вести разъяснительную работу с населением. Работа зональных групп заключается в том числе в том, чтобы разъяснять людям, зачем платятся налоги. Эти деньги, прежде всего, идут на развитие наших районов и городов», – сказал Абдулмуслимов.

О проведении адресной работы с предприятиями, производящими алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а также субъектами оптовой и розничной торговли, ее реализующими, проинформировали и.о. руководителя УФНС по РД Нурулла Хизриев и председатель Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию РД Шериф Керимханов.

Речь в том числе шла о проверке наличия лицензий, полноты и своевременности уплаты соответствующих налогов в бюджеты.

За первый квартал текущего года от налогоплательщиков данной сферы в бюджет республики, по словам Нуруллы Хизриева, поступило более 2,5 млрд руб. Рост по сравнению с прошлым годом составил 971 млн руб. При этом производителям, использующим местное сырье, предоставляются налоговые вычеты по акцизам, которые в последующем используются на закладку новых виноградников и модернизацию производства.

Сергей Меликов подчеркнул, что виноградное производство на сегодняшний день – это один из основных источников налогового пополнения республиканского бюджета и призвал профильный комитет совместно с налоговой службой держать на контроле все предприятия отрасли.

О мерах, направленных на эффективное управление государственным имуществом в целях увеличения доходной части консолидированного бюджета, рассказал вице-премьер Заур Эминов.

Он напомнил, что налоги от объектов недвижимого имущества, налоговая база которых определяется как кадастровая стоимость, уплачиваются в консолидированный бюджет.

В прошлом году всеми муниципальными образованиями проводилась инвентаризация коммерческих объектов. Заур Эминов привел ряд примеров ее результатов. Так коммерческие объекты, расположенные на ул. Гагарина, в Махачкале, на сегодня оплачивают налог в размере 6 млн рублей. При постановке их на кадастровый учет, заметил вице-премьер, эта сумма увеличится вдвое. Заур Эминов предложил включить инвентаризацию коммерческих объектов в госзадание Дагтехкадастра.

Рассмотрены были и вопросы эффективного использования имущества унитарных предприятий, вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для реализации масштабных инвестиционных проектов.

Как доложил вице-премьер, результаты проверки Минимущества Дагестана показали, что обязательства, взятые на себя инициаторами ряда проектов, не выполнены. Сергей Меликов заявил о необходимости рассмотреть вопрос отзыва земель у предпринимателей, которые не выполнили свои обязательства. Глава республики поручил подготовить детальный анализ по каждому инвестпроекту для принятие дальнейших решений.

«Это надо прекращать. Нужно отказаться от проектов и передать земли тем, кто будет использовать их по назначению», – сказал он.

Одним из итогов эффективного управления государственным имуществом республики является пополнение бюджета за счет неналоговых доходов, констатировал Заур Эминов.

Он отметил, что по состоянию на 20 мая текущего года Минимуществом Дагестана обеспечено поступление в республиканский бюджет неналоговых доходов в сфере имущественных отношений в размере 145 млн руб. Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем в два раза.

Завершая, глава региона сообщил, что сегодня Дагестан улучшил свои позиции в рейтинге административного давления на бизнес на 52 пункта. Республика стала лидером в СКФО и заняла 8-ю строчку по стране.

Индекс был подготовлен федеральным бизнес-омбудсменом на основе данных Минэкономразвития России, Росстата, Федеральной службы судебных приставов, Роструда и данных Единого реестра проверок.По мнению главы республики, несмотря на создаваемые условия и мораторий на плановые проверки, отдельные бизнесмены продолжают работать в «тени»: не оформляют сотрудников, не платят налоги, не узаконивают свою деятельность. «Бороться с этим можно только одним способом – работать с недобросовестными предпринимателями до тех пор, пока они не будут соблюдать закон, регистрироваться в налоговом органе и выполнять нормативные обязательства», – заявил Сергей Меликов.

Глава республики поручил органам власти с привлечением бизнес-сообщества выработать конкретные меры для решения вопроса.

По итогам заседания муниципальным органам власти было рекомендовано продолжить работу по погашению задолженности по налогам и сборам, а также обеспечить полное внесение данных о земельных участках и объектах капитального строительства в базу ФИАС.