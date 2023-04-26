Под руководством Сергея Меликова обсуждены вопросы переселения граждан из аварийного жилья в Каспийске

Глава Дагестана провёл заседание межведомственной рабочей группы по решению вопросов переселения жителей аварийных общежитий в Каспийске.

Рабочая группа была создана по поручению Сергея Меликова в марте 2023 года после его встречи с жильцами. Её возглавил Абдулмуслим Абдулмуслимов.

На сегодняшний день определены два возможных участка для строительства домов, каждый из которых согласован с жильцами аварийных общежитий. По словам первого вице-премьера Дагестана Манвела Мажонца, один из участков входит в муниципальную собственность и отвечает предъявленным требованиям. Осталось решить ряд юридических вопросов.

Сергей Меликов поручил правительству региона ускорить процесс оформления земельного участка и параллельно начать отработку технического задания по проекту. Строительство планируется начать уже в конце текущего года, а сдать объект — в начале 2025 года.

«Наша задача — в кратчайшие сроки обеспечить квартирами всех нуждающихся», — завершил Меликов.