Под руководством Сергея Меликова обсудили вопросы обеспечения правопорядка в регионе

29 августа Глава Республики Дагестан возглавил заседание Координационного совещания по вопросам обеспечения правопорядка в регионе. На повестку дня были вынесены вопросы реализации современных национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, что по словам Сергея Меликова входит в перечень поручений Президента России, а также дополнительные меры по борьбе с нарушениями в миграционной сфере.

На начало текущего года в республике обустроено более 1700 пешеходных переходов наземного типа и около девятисот переходов вблизи учреждений системы образования. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулата Салавова, проводятся выездные мероприятия с целью инспекции на предмет соответствия пешеходных переходов, расположенных у образовательных учреждений, требованиям новых национальных стандартов. «По итогам проверок представителям муниципальных организаций даются рекомендации», — сказал министр.

Резюмируя, Сергей Меликов поручил актуализировать перечень объектов, вблизи которых необходимо оборудовать пешеходные переходы. Кроме того, Глава Республики Дагестан указал на необходимость включения в техническое задание проекта строительства новых образовательных учреждений обустройство специальной дорожной части.

Касательно миграционной темы, здесь за первое полугодие текущего года через пункты пропуска российской государственной границы въехало более 28 тысяч иностранных лиц и апатридов. На миграционном учёте в Дагестане состоят более пятнадцати тысяч иностранных граждан. Глава Республики Дагестан отметил, что фактов деструктивной деятельности экстремистского и террористического характера со стороны мигрантов на территории республики не наблюдается.

«Сегодня мы можем быть достаточно спокойны за сферу взаимоотношений между представителями различных диаспор», — резюмировал Меликов.