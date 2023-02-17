Под руководством Сергея Меликова обсудили развитие в Дагестане «Движения первых»

16 февраля под руководством Сергея Меликова состоялось заседание Координационного совета по взаимодействию с российским движением детей и молодежи «Движение первых», его региональными, местными и первичными отделениями. На данный момент формируются первичные отделения на базе образовательных учреждений. Только за январь 2023 года поступило более 400 заявок от образовательных организаций. В настоящее время их восемьдесят.

Глава Республики Дагестан напомнил, что главам муниципалитетов следует подключиться к этой работе: оказать содействие, создать условия для эффективной работы движения.

«Решая организационные задачи, мы не должны утрачивать понимание нашей основной цели молодежной политики: дать молодым людям, детям возможность раскрыть свой потенциал, найти достойное место в жизни республики, всей нашей страны», — сказал Глава Дагестана.

В рамках заседания были обсуждены вопросы формирования материально-технической базы нового движения, расширения его структурных подразделений в муниципалитетах.