Под руководством Сергея Меликова обсудили подготовку к празднованию Дня Победы

Сегодня, 20 апреля, Глава Республики Дагестан Сергей Меликов провел заседание Республиканского организационного комитета «Победа».

Обсуждалась подготовка к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в том числе организация военного парада, меры социальной поддержки участников ВОВ и военных конфликтов.

Перед началом обсуждения глава региона передал государственную награду РФ отцу 9-летнего Ахмеда Ахмедова, который спас брата от волка в Цунтинском районе. Юный герой за смелые и решительные действия был посмертно отмечен медалью «За спасение погибавших». Соответствующий указ ранее подписал президент России Владимир Путин. В июле 2022 года в окрестностях села Кидеро Цунтинского района волк напал на трёх мальчиков в возрасте от 6 до 9 лет. Хищник бросился на самого маленького – 6-летнего Абубакара, которого ценой своей жизни спас девятилетний брат Ахмед, переключив внимание на себя.

«В жизни всегда есть место подвигу. Только так можно охарактеризовать поступок маленького дагестанского героя. Ахмед не испугался, бросился отбивать волка, давая другим возможность спастись. Конечно, силы оказались неравны… Хочу выразить своё восхищение бесстрашием Ахмеда. Конечно, боль от потери ребёнка ничем не унять, но мне важно, чтобы Вы, Магомед Израилович, и ваша супруга знали, что мы всегда будем вас поддерживать. Спасибо вам за воспитание такого достойного сына!» – сказал Сергей Меликов и поручил правительству Дагестана оказать помощь семье и держать на постоянном контроле их нужды.

Говоря о дорогом для российского народа празднике, глава региона назвал 9 Мая днем общей славы, доблести и силы духа.

«Многонациональный народ Дагестана внес огромный вклад в дело разгрома злейшего врага человечества – фашизма. В этом году День Победы у нас сопрягается с 80-летием победы в Кавказской битве. Подвиг в этом сражении был истинно народным. Тогда все, от мала и до велика, приняли участие в обороне кавказских перевалов. Мы не должны этого забывать», – отметил Сергей Меликов.

«День Победы 1945 года ассоциируется у нас с той Победой, к которой мы сегодня идём. Как сказал президент Владимир Владимирович Путин, “наша память – не только дань огромного уважения героическому прошлому, она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство”. Поэтому, когда все активнее предпринимаются попытки переписать историю, преуменьшить вклад советского народа в борьбу с фашизмом, нам необходимо усилить просветительскую работу в молодежной среде, патриотическое воспитание наших граждан. На мой взгляд, Дагестан сегодня служит образцом преемственности поколений», – добавил глава региона.

Сергей Меликов особое внимание уделил поддержке участников Великой Отечественной войны. Он напомнил коллегам: «Наша обязанность – окружить их заботой не только накануне празднования Дня Победы, но и в повседневной жизни. Ветераны, которые еще в строю, – светлый маяк для тех, кто сегодня проходит службу в Вооруженных Силах России и правоохранительных структурах».

О том, как ведется подготовка ко Дню Победы, проинформировали на заседании вице-премьер республики Муслим Телякавов и командующий Каспийской флотилией Александр Пешков.

Праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы, стартовали уже в апреле. По плану их будет более пятидесяти. В том числе уже проводится благоустройство аллей боевой славы, памятных мест и воинских захоронений. Пройдут такие традиционные акции, как парад Победы, «Вахта Памяти», «Георгиевская ленточка», «Диктант Победы», и «Письмо Победы», «Парад у дома ветерана», «Вахта Героев», «Мы помним, мы гордимся», Всероссийская военно-спортивная игра «Победа» и многие другие. Будут проведены встречи с учащимися вузов и ссузов, «уроки памяти», посвященные героям Великой Отечественной войны, конкурс «Белые журавли». К празднованию Дня Победы будут приурочены и военно-спортивная игра «Зарница», 52-й Республиканский слет ТОКС, торжественный прием в ряды «Юнармии».

В республике пройдет кинофестиваль правильного кино «День Победы советского народа в Великой Отечественной войне», выставка «Назовем поименно», фестиваль народного творчества «Тебе, Победа, посвящается!».

«Все административные здания будут празднично оформлены. В Махачкале на трех площадках пройдет несколько концертов, самый масштабный из которых завершит этот день на летней эстрадной площадке Даггосфилармонии», – сообщил Муслим Телякавов.

В этом году акции памяти ветеранов пройдут в нескольких новых форматах. Об этом сообщил министр по делам молодежи республики Камил Саидов. В их числе – «Бессмертный автополк», «Окно памяти», «Портреты Героев на сердцах» и другие.

«Фотографии участников Великой Отечественной войны будут размещены на личных и служебных автомобилях, окнах домов – и это лишь малая часть акций. Таким образом мы постараемся сохранить в памяти дагестанцев лица Победы», – сказал министр по делам молодежи республики Камил Саидов.

Главным событием, конечно же, станет Парад Победы в Каспийске.

В параде примут участие около 1 тысячи человек, автомобильная и бронетанковая техника. Артиллерийский салют в День Победы запланирован на 21 час. Об этом рассказал командующий Каспийской флотилией Александр Пешков.

Сергей Меликов напомнил участникам заседания о своем поручении установить до Дня Победы памятные таблички на домах, в которых проживали погибшие участники СВО.

«В каждом доме, где проживали участники спецоперации, нужно установить мемориал в виде таблички. При этом нужно учитывать пожелания семьи, религиозные и национальные особенности. Каким должен быть портрет, надпись – все нужно согласовывать с родственниками», – сказал руководитель региона.

О мерах социальной поддержки участников Великой Отечественной войны и военных конфликтов рассказал министр труда и социального развития республики Мурад Казиев.

На сегодняшний день в Дагестане проживает 21 участник Великой Отечественной войны, которым, по словам министра, своевременно и в полном объеме оказывается поддержка.

Органами социальной защиты населения на постоянной основе проводятся обследования условий жизни ветеранов, оказываются необходимые социальные услуги на дому, в том числе доставка продуктов, лекарственных препаратов, уборка помещений. За каждым ветераном закреплены по два социальных работника.

В соответствии с Указом Президента России у всех ветеранов были улучшены жилищные условия. Вместе с тем, по словам Казиева, 6 вдов участников войны будут обеспечены жильем в текущем году.

По решению президента к очередной годовщине Победы планируется выплатить ветеранам по 10 тысяч рублей.

Им полностью компенсируются расходы на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Кроме того, в республике установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременного пособия на проведение ремонта жилья в размере 100 тысяч рублей.

Увеличен размер дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения участникам войны до 20 тысяч рублей и единовременной денежной выплаты ко Дню Победы до 50 тысяч рублей.

Сергей Меликов поручил значительно увеличить сумму выплаты в этом году, дополнительно выделив на эти цели средства из резервного фонда республики.

Мурад Казиев доложил о мерах поддержки других военнослужащих, выполнявших долг по защите Родины.

Семьям мобилизованных граждан и добровольцев, сообщил он, единовременно выплачивается по 100 тысяч рублей. Кроме того, выделяется помощь на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования.

Тем, кто нуждается в социальном обслуживании, услуги оказываются в полустационарной форме и форме социального обслуживания на дому в первоочередном порядке. Поддержка осуществляется и в плане обеспечения рабочими местами, предоставления специальной квоты при поступлении в вузы, снижения стоимости обучения по договорам на 100 процентов, освобождения от оплаты в дошкольных образовательных организациях.

Кроме того, мобилизованные граждане и добровольцы освобождаются от уплаты транспортного налога на легковые автомобили и налога на объект жилого имущества.

В День Победы никто из участников СВО не должен остаться без внимания, подчеркнул Сергей Меликов, поручив представителям власти поздравить их с этим праздником лично.

Председатель ДРО Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Магарам Алиджанов предложил открыть в Махачкале аллею Героев Труда. Глава региона поддержал инициативу и поручил проработать вопрос, определиться с местом ее размещения.