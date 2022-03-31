Под руководством Руслана Алиева состоялось обсуждение темпов закладки сада площадью 100 га

Исполнение дорожной карты по созданию инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта «Строительство суперинтенсивного и интенсивного сада «Анжелина» в Дербентском районе обсудили на совещании в Правительстве РД под руководством первого вице-премьера РД Руслана Алиева. В рамках совещания обсуждались стадии реализации строительства автомобильной дороги к земельному участку, создание необходимой инфраструктуры, оказание мер господдержки проекта, для реализации которого распоряжением Главы Республики Дагестан был выделен земельный участок площадью 132 гектар. Проект предусматривает закладку яблоневого и сливового сада общей площадью сто гектар. Общий объём инвестиций составит более двухсот пятидесяти миллионов рублей. По итогам совещания Руслан Алиев призвал приступить к решению существующих проблем через межведомственное взаимодействие.

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