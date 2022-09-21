Под руководством руководителя Росреестра Олега Скуфинского и Главы Дагестана Сергея Меликова проходит совещание по вопросу реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных».

Программа, включающая в себя данные об объектах недвижимости, пространственные данные, сведения о зарегистрированных правах и государственной кадастровой оценке, позволит объединить всё в один информационный ресурс.

Ранее в адрес главы Дагестана поступило обращение от руководителя Росреестра по вопросу утверждения в республике региональной программы, направленной на решение задачи формирования полного и точного реестра, создание инфраструктуры пространственных данных региона для повышения эффективности управления земельными ресурсами. Это предложение нашло поддержку.