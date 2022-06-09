Под руководством Председателя Правительства РД обсудили социально-экономическое развитие Кизлярского района

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл совещание для обсуждения социально-экономического развития Кизлярского района.

Открывая совещание, премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что такие рабочие выезды в муниципальные образования республики осуществляется по поручению Главы республики Сергея Меликова для изучения социально-экономического развития каждого муниципалитета.

Премьер подчеркнул, что в рамках рабочих поездок правительственная делегация параллельно принимает участие в открытии социальных объектов, построенных в рамках различных госпрограмм. Так, к примеру, в селе Цветковка было открыто футбольное поле по программе «Комплексное развитие сельских территорий», которая успешно зарекомендовала себя за последнее десятилетие.

Говоря о социально-экономическом развитии муниципалитета, обращаясь к жителям Кизлярского района, он подчеркнул, что готов ответить на все вопросы, решить их совместно с органами исполнительной и муниципальной власти для принятия соответствующих мер.

На совещании обсудили ключевые направления и перспективы развития района, с докладами выступили руководители Минэкономразвития РД, Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию РД, Комитета по рыбному хозяйству РД, Комитета по ветеринарии и другие.

Абдулмуслим Абдулмуслимов по итогам совещания дал протокольные поручения.