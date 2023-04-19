Под руководством Главы Республики Дагестан состоялось заседание Совета по науке и образованию

18 апреля в Доме дружбы города Махачкалы под руководством Сергея Меликова состоялось заседание Совета при Главе РД по науке и образованию.

В рамках заседания было обсуждено состояние и развитие эффективной системы дополнительного образования в республике, обучение детей с особыми образовательными потребностями, роль среднего профессионального образования в развитии кадрового потенциала республики. В числе других тем, была обсуждена деятельность Российского движения детей и молодёжи «Движение первых».

«Мы должны говорить не только о строительстве школ, но и о создании материальной базы для современного обучения детей», — сказал Меликов.

«Наши приоритеты в образовании останутся неизменными — это доступность и качество. Надо решать эти вопросы, чтобы со временем создать хорошие условия и для детей, и для пелагогов», — подчеркнул глава республики.

Отдельное внимание было уделено дополнительному образованию детей с учётом индивидуальных потребностей и особенностей учащихся.

В рамках совещания было отмечено, что по всей республике активно развивается Российское движение детей и молодёжи. Разработана карта движения, которая включает в себя 106 мероприятий.

«Идеи проектов, озвученные детьми на креативных сессиях в марте этого года, легли в основу всероссийских проектов», — сообщила председатель Совета регионального отделения

«Движения первых» Людмила Саидова.

Воспитательная работа движения осуществляется по двенадцати направлениям.

«Задача «Движения первых» — чтобы ребёнок шёл в центра дополнительного образования и выбирал для себя будущую профессию», — сказал Меликов.

Кроме того, в рамках заседания, глава республики вручил госнаграды отличившимся работникам образования и призерам олимпиад.