Под руководством Главы Дагестана обсужден вопрос привлечения резидентов на ТОСЭР

28 января на совещании под председательством Главы РД Владимира Васильева обсуждались меры по привлечению инвесторов на ТОСЭР «Каспийск» и «Дагестанские Огни».

Детально о развитии данного направления рассказал Гаджи Султанов, министр экономики и территориального развития РД. Он отметил, что звание ТОСЭР присвоили двум городам — Каспийску и Дагестанским Огням. Так, между Минэкономразвития РФ, Правительством РД и городскими администрациями заключили необходимые соглашения, которые определяют направления, по которым необходимо работать: это привлечение новых инвесторов, увеличение объема вкладываемых ими средств и создание новых вакансий.

Здесь в прошлом году были созданы новые рабочие места: в Каспийске без малого пятьсот, в Даг.Огнях — двести семьдесят.

В прошлом году было зарегистрировано одиннадцать резидентов, а также подготовили необходимые документы по некоторым предприятиям на получение статуса резидента.

На данный момент создали сто сорок девять новых вакансий и превысили план по привлечению вложений.

Далее Султанов озвучил, что за прошлый год на инвестплатформе «Уйташ» появились пять новых резидентов с инвестиционными проектами. Четыре из них получили участки земли без участия на торгах. На данный момент два предприятия строят заводы, которые планируются сдать к концу 2020 года. Первый — завод стекловолокна, общий объем финансирования которого составляет 129 млн.руб., здесь же открыли 61 временное рабочее место. Второй — завод по производству и переработки полиэтилена, где открыли 21 вакансию.

Относительно развития очевидных возможностей ведется размещение индустриального парка на территории завода АО «Завод Дагдизель», для этого уже подготовили необходимые документы. Также есть 10 потенциальных инвесторов с возможной суммой вложений более 2 млрд 600 млн руб.

Султанов отметил, что в 2019 годы в республике было создано боле двадцати пяти тысяч рабочих мест.

Далее на совещании обсуждался вопрос, связанный с легализацией производителей обуви, что может привести к тому, что пятнадцать тысяч семей, которые работают нелегально в этой отрасли, останутся без работы. Артем Здунов отметил, что решением этой проблемы может стать сотрудничество данных граждан с официальными торговыми предприятиями обувной продукции, а также обязательная государственная регистрация с обязательной уплатой налогов.

Владимир Васильев поручил найти выход из данной ситуации и работать по закону.