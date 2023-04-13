Под руководством главы Ахтынского района​​ прошло заседание призывной комиссии

Сегодня, 13 апреля, под руководством и.о. главы Ахтынского района Роберта Гамзаева прошло расширенное заседание призывной комиссии МР «Ахтынский район».

Участие в мероприятии приняли председатель районного Собрания депутатов Абдул-Керим Палчаев, военный комиссар Ахтынского, Докузпаринского и Рутульского районов Рафик Магомедов, представители правоохранительных органов, общественности и главы сельских поселений.

Поприветствовав участников заседания Роберт Гамзаев в очередной раз напомнил собравшимся, что призыв срочников никак не связан с проведением специальной военной операции. Он отметил, что срочники весеннего призыва заменяют солдат-срочников уже отслуживших 1 год в рядах ВС РФ.

В свою очередь военный комиссар района Рафик Магомедов более подробно проинформировал о ходе призывной кампании в разрезе сельских поселений муниципалитета.

Было отмечено, что ситуация с обеспечением явки призывников в военкомат оставляет желать лучшего. Главы сельских поселений и работники военно-учётных столов ссылаются на что, что львиная доля призывников находятся за пределами района и даже республики.

Военный комиссар разъяснил, что в подобных случаях необходимо оповещать призывников через мобильную сеть или родственников. А в случае отказа явки в военкомат, составить соответствующий акт.

Также Рафик Магомедов пояснил, что солдаты-срочники весеннего призыва, как и ранее отслужат 1 год. Но необходимо учесть то, что на федеральном уровне разрабатываются ряд изменений в законодательство, в том числе повышение призывного возраста и срока прохождения службы.

В свою очередь председатель районного Собрания депутатов Абдул-Керим Палчаев призвал глав сельских поселений усилить работу по оповещению граждан призывного возраста о необходимости явки в военный комиссариат. Он подчеркнул, что члены призывной комиссии наряду с главами сельских поселений несут личную ответственность за выполнение поставленных задач в рамках призывной кампании.

Вместе с этим, в ходе совещания военный комиссар рассказал о ходе реализации мероприятий, направленных на привлечение граждан к заключению контрактов для прохождения военной службы.