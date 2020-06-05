Под руководством главы Агульского района прошло заседание Оперативного штаба

4 июня под руководством главы района Закира Каидова прошло очередное заседание Оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Агульского района.

В работе заседания приняли участие заместители главы администрации и члены оперативного штаба. В ходе мероприятия был обсужден комплекс принимаемых мер по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Агульского района.

Главным вопросом обсуждения стали меры усиления контроля режима самоизоляции и соблюдения лицами контактировавшими с больными COVID-19 и соблюдения 14 дневного карантина.

На совещании глава администрации МО «Агульский район» Закир Каидов особое внимание уделил режиму всеобщей самоизоляции. Граждане муниципального образования все чаще нарушают ограничительные меры без видимой причины. Как следствие, рост заболеваемости в районе и ухудшение эпидемиологической ситуации.

Глава подчеркнул, что в случае, когда превентивные меры не дают должного результата, необходимо принятие мер юридической ответственности, например, административной.

В условиях самоизоляции под ограничительные меры, как известно, не попали продовольственные магазины. Здесь должны неукоснительно соблюдаться меры санитарно-эпидемиологических предписаний для личной безопасности каждого в отдельности и нашего общества в целом.

О ситуации и принимаемых мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции в районе проинформировал главврач Агульской ЦРБ Рамис Курбанмагомедов.

«По состоянию на 4 июня 2020 года в районе под медицинским наблюдением на дому находится 148 человек: из них контактные по коронавирусу 100 человек. Контактных с внебольничной пневмонией 39 человек. Прибывших из неблагополучных стран нет. За весь период ограничительных мероприятий с 1 апреля 2020 года в районе по различным показаниям проведено 250 исследований на коронавирус. Положительных результатов выявлено 44. В настоящее время в инфекционном госпитале Агульской ЦРБ находятся 9 больных с внебольничной пневмонией. Биоматериалы для обследования на коронавирус направлены в лабораторию г.Махачкалы. Сняты с медицинского наблюдения 40 человек, находятся на самоизоляции по окончании 14 дневного карантина. Также двое пациенток пожилой категории Агульской ЦРБ, с диагнозом COVID-19, осложненная двусторонняя внебольничная пневмония, были госпитализированы в ЦГБ городов Махачкалы и Дербента»,-проинформировал главврач Агульской ЦРБ.