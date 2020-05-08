Под руководством Артёма Здунова обсудили проведение госзакупок

7 мая под руководством Артёма Здунова прошло очередное заседание Оперштаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Дагестане.

Участники отчитались перед премьером о реализации принятых решений по своим направлениям.

По распоряжению руководителя республики осуществляется мониторинг субъектов, способных возобновить деятельность с учетом санитарных требований. По данным Роспотребнадзора РД, в республике 3869 предприятий и предпринимателей, общая численность работников которых достигает 42522 человек.

Даглизингфонд получил лицензию и готов предоставить предпринимателям займы, кредиты и лизинговые продукты. Информация о порядке подачи заявок на получение мер поддержки размещена на сайте фонда.

Как сообщил председатель Комитета по государственным закупкам РД Джафар Гаджибеков, на данный момент заключено 1672 контракта на шесть с половиной млрд руб., из них 801 контракт на сумму более трех млрд руб заключен через Комитет. В планах проведение закупок на сумму почти в тридцать млрд руб. В связи с этим Комитету поручили проводить мониторинг на своевременное освоение средств.

Глава кабмина выразил уверенность в том, что своевременное осуществление закупок даст значительную поддержку бизнесу в Дагестане.

Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов добавил, что также своевременно необходимо исполнить работы по проекту «Комфортная городская среда».

Премьер заявил, что на реализацию нацпроектов заложены значительные средства, количество объектов тоже увеличилось и все они должны быть реализованы с соблюдением сроков.