Под руководством Алексея Гасанова состоялось обсуждение проблемных вопросов, выявленных ЦУР

15 февраля под руководством Алексея Гасанова состоялось совещание, в рамках которого были обсуждены проблемные вопросы, выявленные Центром управления регионом за период с 20 января по 15 февраля. Руководитель Администрации Главы и Правительства РД отметил, что ЦУР — это важный канал обратной связи с населением, и необходимо совместными усилиями повысить оперативное взаимодействие с обществом. По словам Алексея Гасанова, в большей степени обращения граждан связаны с состоянием сферы в ЖКХ, а также с социальными выплатами, дорожным вопросом, а также ситуацией с бездомными животными. В ходе совещания Алексей Гасанов указал на необходимость оперативного реагирования на обращения. В ряде муниципалитетов и учреждений время реагирования на инциденты затягивается на два и более часа, что стало причиной попадания их в «красную зону». Такое отношение является недопустимым, сказал Алексей Гасанов. Напомним, за период с 20 января по 15 февраля ЦУР обработал более 4 тысяч обращений, основная масса которых, по словам руководителя ЦУР Дагестана Магомеда Абдуралимова, поступила от жителей города Махачкалы.

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