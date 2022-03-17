Под руководством Александра Новака обсудили мероприятия по догазификации газифицированных населённых пунктов

17 марта Вице-премьер РФ Александр Новак провёл совещание по вопросам исполнения мероприятий по догазификации населённых пунктов регионов страны. В совещании, которое состоялось в режиме ВКС, принял участие Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. В рамках совещания, Александр Новак отметил, что в текущем году работа по исполнению поручения Владимира Путина по догазификации газифицированных населённых пунктов будет продолжена. Работа в данном направлении была начата в 2021 году и на сегодняшний день по стране подано уже порядка 715 тыс заявок на догазификацию. При этом основной объем работ запланирован именно на 2022 год. Региональный штаб по газификации возглавляет Сергей Меликов. В Дагестане заявки на догазификацию принимаются в тридцати девяти эксплуатационных газовых службах, в администрациях муниципальных образований, через портал Госуслуги, а также в МФЦ. На портале http://sbor.info.gov.ru опубликован сводный план-график догазификации населённых пунктов Республики Дагестан, куда включено почти двести двадцать населённых пунктов с необходимым объемом финансирования свыше одного миллиарда рублей.

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