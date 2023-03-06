Под руководством Абдурахмана Махмудова состоялось совещание по вопросам неформальной занятости

Вице-премьер Дагестана Абдурахман Махмудов провёл, совещание по результатам работы межведомственной комиссии, направленной на снижение уровня теневой занятости.

Совещание состоялось в администрации Избербаша, так как город является одним из трёх участников пилотного проекта по выявлению коммерческих объектов недвижимости, незаконно осуществляющих свою деятельность.

Как отметил вице-премьер, вопрос легализации теневой занятости находится под постоянным контролем у Главы Дагестана.

«Согласно представленным результатам работы межведомственной комиссии, с начала года выявлено 367 объектов, незаконно осуществляющих свою деятельность, из которых удалось поставить на налоговый учёт 46 предпринимателей», — сказал Махмудов. В рамках совещания были озвучены проблемы, с которыми сталкиваются члены комиссии при проведении мероприятий.