Под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось заседание Оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса в Дагестане

По поручению Сергея Меликова состоялось заседание Оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусу. Спикером заседания выступил Абдулмуслим Абдулмуслимов. Председатель Правительства РД отметил, что в общем ситуация с заболеваемостью в Дагестане стабилизировалась, однако в трёх муниципалитетах региона зафиксирован рост заболеваемости. В этой связи премьер поручил обеспечить контроль неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических предписаний. «Сегодня необходимо уделить должное внимание раннему выявлению случаев заболевания и бессимптомного носительства, что возможно только при широком охвате населения тестированием», — сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.

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