Под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Республики Дагестан с учётом внешних факторов

Для обеспечения теплоснабжения негазифицированных поселений в отопительный период в Дагестане предусмотрели дополнительные запасы топлива. Об этом 26 сентября сообщил Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках заседания Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Республики Дагестан с учётом внешних факторов.

По словам Председателя Правительства РД, на сегодняшний день в регионе сформирован запас угля в размере 7230,5 тонн. Этот показатель планируется более чем удвоить.

Детально о подготовке электроэнергетических и газовых объектов к отопительному сезону рассказал первый вице-премьер Дагестана Манвел Мажонц. По его словам, в плане платёжной дисциплины бюджетных организаций сложилась непростая ситуация. Так, на 1 сентября 2022 года задолженность за свет бюджетных потребителей составила почти двести миллионов рублей, а за газ чуть более ста миллионов рублей.

В связи с этим Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил в срок до 1 октября провести сверку расчетов бюджетных организаций и ресурсоснабжающих организаций, а также учесть указанные задолженности в бюджете муниципальных образований с учётом необходимости их полного погашения.