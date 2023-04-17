Экономика

Под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Ногайского района

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Абдулмуслим Абдулмуслимов находится с рабочим визитом в Ногайском районе. В рамках поездки, под руководством Председателя Правительства Дагестана состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития Ногайского района республики.

За 2022 год, как сообщил премьер, район достиг определённых результатов в развитии, но имеющиеся показатели можно назвать довольно скромными. На территории муниципалитета строится ряд социальных объектов, проводятся работы по газификации, реконструкции автомобильных дорог.

«Но в общем работа по созданию благоприятных условий для жизни населения проводится слабо. Эту ситуацию надо менять», — сказал премьер.

Проблемные вопросы в своём выступлении затронул и глава муниципалитета Джамалутдин Эсиргепов, это вопросы снижения качества воды, проведения газификации и состояние автомобильных дорог.

В рамках совещания также выступили представители актива района, которые рассказали премьеру о наиболее значимых для населения проблемах.

По итогам совещания, все проблемы были внесены в протокол. Министерствам и ведомствам региона были даны соответствующие поручения.

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