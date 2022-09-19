Под председательством Елены Павлюченко прошло заседание Комитета НС РД по образованию и науке

Сегодня, 19 сентября, под председательством Елены Павлюченко прошло заседание Комитета Народного Собрания РД по образованию и науке.

Во втором чтении парламентарии рассмотрели два законопроекта: «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и городского округа с внутригородским делением Республики Дагестан государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти Республики Дагестан, и государственными полномочиями Республики Дагестан по назначению и выплате единовременных пособий при передаче ребенка на воспитание в семью».

Было отмечено, что проекты законов прошли всю необходимую процедуру согласования, в ходе их обсуждения замечаний не поступило.

Для принятия в первом чтении был представлен законопроект «О внесении изменений в статьи 7 и 11 Закона Республики Дагестан «О защите прав ребенка в Республике Дагестан» и статью 4 Закона Республики Дагестан «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Дагестан».

Настоящим документом предлагается внесение изменений, предусматривающих в соответствии с федеральным законодательством участие российского движения детей и молодежи в правоотношениях, связанных с защитой их прав и законных интересов, организацией их воспитания, отдыха и оздоровления, профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Комитет принял решение внести законопроекты на Президиум для включения их в повестку дня предстоящей сессии Народного Собрания РД.

В ходе заседания депутаты рассмотрели также проекты федеральных законов, поступивших для согласования.