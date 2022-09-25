Под эгидой лозунга «ОАЭ наводят мосты дружбы между народами»

Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации приглашает вас посетить «Дни культуры ОАЭ», которые пройдут в Республике Дагестан 28-29 сентября 2022 года.

📌 г. Махачкала, парк на Родопском бульваре, площадка перед Аварским театром, 28-29 сентября. Время: с 11:00 до 17:00

Вашему вниманию представляем основные мероприятия в рамках «Дней культуры ОАЭ»:

Выступление коллектива народного творчества Шарджи;

Театрализованное представление о старинных эмиратских свадебных обрядах;

Выставка антиквариата;

📍 Изготовление кукол, изготовление элемента традиционной мужской одежды «аль-фарруха», изготовление элемента традиционной женской одежды «аль-талли», роспись хной;

📍Макет, демонстрирующий Эмираты в старину;

📍Выставка картин о наследии ОАЭ;

📍Уголок для фотографирования (где можно будет надеть традиционные эмиратские женские, мужские и детские костюмы);

📍 Уголок гостеприимства (где можно будет попробовать кофе и некоторые другие популярные эмиратские блюда).