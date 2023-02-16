Под эгидой Года Расула Гамзатова в нашей республике проходит ряд культурно-просветительских мероприятий

Одна из них – акция «Читаем Расула» на родном языке, присоединиться к которой может каждый, у кого есть желание.

Так, некоторые сотрудники администрации Кизилюртовского района под руководством главы муниципалитета Рустама Татарханова приняли активное участие в литературном флешмобе в честь 100-летия со дня рождения Народного поэта Республики Дагестан, лауреата Ленинской и Государственной премий СССР, Героя Социалистического Труда, кавалера орденов Дружбы народов и Андрея Первозванного Расула Гамзатовича Гамзатова, которые в свою очередь, зачитали произведения великого поэта на разных языках: аварском, кумыкском, лакском и русском.

Отметим, что акция стартовала с прочтения стихотворения на родном, аварском языке в исполнении Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Для участия в акции нужно прочитать любимое произведение поэта и разместить видео в социальных сетях ВК, Одноклассники и Телеграмм с хэштегом #ЧитаемРасула, а также отправить на электронный адрес rasul.gamzatov.23@mail.ru с пометкой «участник акции» и контактными данными.

Лучшие видео премьер-министр республики А.Абдулмуслимов выберет лично и наградит отличившихся.