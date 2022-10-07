Общество

Почётный Председатель Государственного Совета Республики Дагестан Магомедали Магомедов поздравил Владимира Путина с юбилеем

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«Уважаемый Владимир Владимирович!
Поздравляю Вас с юбилеем со дня рождения! Вы являетесь признанным лидером России, Вы пользуетесь огромным авторитетом у народа. Сегодня Россия переживает непростые, нелегкие дни, но победа будет за нами! Народ верит Вам и верит в нашу победу! Желаю Вам доброго здоровья и больших успехов по имя любимой родины- России», — говорится в тексте поздравления.

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