Почти полтора десятка берегоукрепительных сооружений до конца 2024 года построят в Дагестане

В Правительстве РД состоялось заседание Противопаводковой комиссии. Заседание возглавил вице-премьер Дагестана Нариман Абдулмуталибов с целью обсуждения мер по обеспечению устранению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и затопления территорий в паводковый период. Кроме того на повестке мероприятия значились вопросы стабилизации русловых процессов на реках Терек и Самур.

По словам Абдулмуталибова, в регионе сохраняют актуальность вопросы, требующие оперативного реагирования. «Нам важно уже сейчас подготовиться к этим проблемным вопросам», — отметил вице-премьер.

О мерах, по поводу безаварийного пропуска половодья рассказал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Дагестана Абдула Умаханов. По его словам, в рамках подготовки к весенне-летнему половодью были проведены противопаводковые и аварийно-восстановительные работы на реке Терек, что позволило обезопасить пропуск паводков на территории ряда муниципалитетов Дагестана.

По итогам заседания, вице-премьер указал на необходимость проведения комплекса противопаводковых мероприятий.