Почти 500 млн рублей направят в этом году на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства – Сергей Меликов

В сфере малого и среднего предпринимательства задействовано 315 тысяч человек. Здесь формируется более трети валового регионального продукта Дагестана, активно растет число самозанятых граждан – сегодня их уже 220 тысяч человек.

«Можно сказать, что здесь виден результат господдержки малого бизнеса. В рамках нацпроекта в 2023 году финансовая помощь будет предоставлена субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме почти 500 млн рублей, что в 3 раза больше, чем в прошлом году», – сообщил глава региона.

Сейчас республика готовится к участию в Кавказской инвестиционной выставке. Сергей Меликов назвал это реальной возможностью презентовать потенциал Дагестана на самом высоком уровне.