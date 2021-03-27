Почетный профессор, художник Агул Муса

Муса Мусаев – почётный профессор отечественных и иностранных вузов. Его имя известно не только в стране, но и за ее пределами. Этот успех стал следствием упорного труда и постоянной работы над собой. Усовершенствование своих профессиональных навыков и доведение их до мастерства – это залог успеха и впоследствии широкой известности.

Он организовал более шестидесяти персональных выставок по всему миру, а также имеет звание Заслуженного художника Дагестана.

Муса Мусаев или, как его знают на родине, Агул Муса завоевал признание среди любителей художественного искусства своим отношением к делу и особым взглядом на мир.

На его счету многочисленные дипломы, он лауреат международных премий и участник выставок по всему миру. Муса Мусаев – художник, чье имя вошло в книгу «Золотые имена России».

В самом начале весны 2021 года его работы стали экспонироваться в Музее современного искусства Артмуза. В здании на Васильевском спуске представлены уникальные работы живописца, художника, чьи картины прекрасны и ценны, а образы — уникальны.

Его выставка – это осмысление творческого и жизненного пути художника.

Она имеет название «Ветер дальних странствий». Здесь представлены и ранние работы, и поздние произведения, — всё, что было достигнуто за время творческого становления и развития. Данная персональная выставка — это также и впечатления, и размышления художника от путешествий по миру, его взгляд на привычные для нас картины. На его полотнах яркие взмахи обретают свой особенный образ. Не имеет значения портрет это или пейзаж, всё отражается на холсте в индивидуальном облике, пропущенном сквозь призму художественного мировоззрения автора.

В творчестве Муса Мусаев создаёт свой собственный стиль, не опираясь на привычные техники и приемы. Он использует в своих работах средства, отработанные годами и мастерски собранные в единый инструментарий мастера.

Его творчество​ очень национально, оно пропитано этнической самобытностью, агульской культурой и историей. Часто мастер отражает картины своего детства. Здесь буйство гор обретает художественные мотивы. Их люди, гордые и смелые, неизменно с внутренней силой и достоинством взирают на нас. Этот эффект достигается при остром осознании истоков и корней, а также при тесной связи с окружающей действительностью.

В одном из интервью художник отмечает: «Нужно быть преданным живописи. Чтобы чего-то достичь, живопись нужно очень сильно любить и заниматься ею каждый день. Этот труд не даёт многое сразу. У художника внутри будто бы чаша. И каждый день ты должен заполнять её драгоценными золотыми каплями, чтобы однажды сказать «да, я что-то умею в живописи».

Выставка, которая открылась 2 марта, лишь подтверждает вышеизложенные художником тезисы. Она сразу привлекла внимание городского арт-сообщества. Ее посетили — люди самых разных возрастов, что неудивительно, ведь искусство не имеет возраста. Настоящему творению время не страшно, оно актуально, спустя года и десятилетия. По мнению аудитории, на выставке представлены столь разные работы, что каждый найдет здесь что-то по сердцу и вместе с тем что-то новое, невиданное. Это обусловлено и обширной географией работ. Его картины выставлялись по всему миру и мастер, видя мир во всех его красках, смог донести до аудитории уникальный цвет океана в солнечную погоду, угрюмые скалы, хрупкие кувшинки.​ Нередко героями работ становятся члены его семьи. Им предоставляется уникальный шанс предстать в непривычном образе, однако, каким он будет, решать только художнику.

Выставка работ продлится в Музее современного искусства Артмуза до 28 апреля. Вход на мероприятие свободный.

Алена Магомедова