Почему важно вакцинировать своего ребёнка?

Рассказывает врач эпидемиолог Касумов Равиль Загидович:

«Вакцинопрофилактика предотвращает большое количество смертей и в настоящее время прививки защищают детей от таких болезней, как: дифтерия, столбняк, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит и корь.

В настоящее время на территории Дагестана отмечается рост заболеваемости вакциноуправляемыми инфекциями в сравнении 2021-2022 гг: корью – в 5 раз, полиомиелитом — в 4,3 раза, коклюшем — в 5,1 раз — это опасные для жизни ребёнка заболевания

Заболевания, предупреждаемые с помощью вакцинации, могут быть особенно опасны для маленьких детей. Неизвестно, перенесёт ли ребенок инфекцию в легкой форме или с серьёзными осложнениями. Без вакцин ребенок рискует серьезно заболеть, получить инвалидность и даже умереть от таких болезней, как корь и коклюш».