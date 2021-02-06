Вакцинация, Общество

Почему председатель Открытого молодёжного Правительства решил вакцинироваться от COVID-19

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Председатель Открытого молодёжного Правительства РД Магомед Магомедалиев в пятницу посетил Республиканскую инфекционную больницу с целью иммунизации от коронавируса.

Магомед Магомедалиев говорит, что ранее болел коронавирусом, однако антител в организме уже нет, поэтому решил подстраховаться — привиться от вируса. Он сообщил, что никаких изменений в самочувствии после прививки не наблюдает и планирует до получения второго компонента вакцины «Спутник5» вносить данные о самочувствии в дневник самонаблюдения платформы «Госуслуги».

Минздрав сообщает, что на 5 февраля 2021 года привиты 2400 человек.

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