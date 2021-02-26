Почему пожилым людям так важно привиться от коронавируса

О важности прививок для пожилых людей рассказала РГ главный внештатный гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра России доктор медицинских наук профессор Ольга Ткачева.

«Эпидемию коронавируса часто сравнивают с эпидемией «испанки». Но от нее умирали и дети, и подростки, и пожилые. Коронавирус опасен чаще для пожилых людей», — отметила Ткачева.

Почему так происходит, пока нет точного ответа. Предполагается, что, чем старше человек, тем слабее у него иммунная система и она попросту не успевает ответить новому вирусу.

Поэтому так важно прививаться именно пенсионерам. С начала массовой вакцинации в стране прошло две недели. Из всех привившихся в Москве 60% — это люди старше 60 лет.