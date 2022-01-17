Почему не стоит работать «в тени»

Устраиваясь на работу, обязательно требуйте заключения трудового договора. Иначе рискуете остаться без каких-либо гарантий.

Трудовые отношения между работником и работодателем необходимы для того, чтобы защитить законные интересы обеих сторон. В случае неформальной занятости больше страдает работник. Он лишён оплачиваемого отпуска, больничного листа и официальных выходных.

Не желая платить налоги, работодатель выдает сотрудникам зарплату «в конверте», тем самым лишая его достойной пенсии по старости и других гарантий, установленных Трудовым кодексом.