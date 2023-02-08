Победительница проекта «ТопБЛОГ» Аида Касумова назначена на должность советника Министра образования и науки РД

Победительницу проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Аиду Касумову назначили на должность советника Министра образования и науки Республики Дагестан Яхьи Гамидовича Бучаева. В проекте «ТопБЛОГ» Аида Касумова стала победителем в ноябре 2022 года, где развивала свой авторский блог учителя средней школы.

Масштабный проект «ТопБЛОГ» платформы «Россия – страна возможностей» нацелен на развитие навыков участников в медиа и SMM, необходимых для успешного создания и развития как блога, так и личного бренда. Также проект призван помочь освоить самые современные инструменты с эффективной поддержкой экспертов и амбассадоров проекта.

Одним из наиболее успешных участников второго сезона проекта «ТопБЛОГ» стала победительница Аида Касумова. В начале февраля 2023 года ее назначили на должность советника Министра образования и науки Республики. Удостоверение советника было вручено в торжественной обстановке на коллегии Министерства образования и науки Республики Дагестан.

«Я являюсь членом Всероссийского экспертного педагогического совета при Минпросвещения России, где председательствует Сергей Сергеевич Кравцов. На одном из заседаний он рекомендовал мою кандидатуру Яхье Гамидовичу Бучаеву. Должность советника министра на общественных началах очень ответственная и важная для меня. Вместе с удостоверением и министерским значком, советник министра получает ряд функций и обязательств. Надеюсь, что, аккумулировав силы, нашему составу советников удаться внести свой вклад в развитие системы образования республики. Уверена, что впереди меня ждет живая и интересная работа, к которой я готова», – комментирует победительница второго сезона проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Аида Касумова.

В обязанности советника Министра входит оказание научной и методической помощи министру и его заместителям, подготовка и внесение предложений по вопросам, относящимся к деятельности Министерства образования и науки Республики Дагестан, информирование руководства регионального ведомства о положительных или негативных последствиях принятых решений и многое другое.

Одним из главных своих достижений Аида считает членство во Всероссийском экспертном педагогическом совете, который осуществляет взаимодействие Министерства с экспертным педагогическим сообществом в целях обеспечения единства образовательного пространства Российской Федерации и развития общего образования.

Кроме этого, Аида входит в Экспертное сообщество при Совете учителей-блогеров. В 2022 году она стала наставником 6 полуфиналистов и 2 финалистов конкурса «Большая перемена» и ряда других конкурсов. «Победы моих подопечных для меня значимее своих», – поделилась Аида.

На сегодняшний день Аида Касумова работает учителем английского языка в школе №12 города Дербента Республики Дагестан. Оставлять учительскую профессию она не планирует: «Это дело, которым я живу, люблю детей, и учительская деятельность вдохновляет меня на творческую активность, а новая должность осуществляется на общественных началах».

В своем блоге Аида Касумова рассказывает про современный и яркий образ российского учителя, о его буднях, делится инициативами Всероссийского экспертного педагогического совета. Также Аида разбирает школьную программу и отвечает на вопросы от своих коллег «по цеху», дает экспертные советы и рекомендации, освещает значимые события в сфере общего образования. Миссия блога – популяризация образования среди молодого поколения нашей страны и помощь в преподавательской деятельности коллегам.

«Для меня важно повысить статус учительской профессии и продемонстрировать всем современный, яркий, успешный образ педагога, что я и делаю в своем блоге. Я учитель-практик, который живет школой и мотивирую молодых людей прийти работать в школе. Я учитель-эксперт, который разбирает в своем блоге вопросы от учителей, анализирую нормативную документацию, анонсирую конкурсы», – рассказывает про себя Аида Касумова.

Участие в проекте «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволило Аиде масштабировать свой блог, сделать его заметнее для широкой аудитории, а также научится снимать полезный и вовлекающий контент, который соответствует миссии блога.

«Я не устаю повторять, что президентская платформа «Россия – страна возможностей» и проект «ТопБЛОГ» одна из таких возможностей, когда даже из самых отдаленных уголков ты можешь заявить о себе на всю страну. Ты начинаешь еще больше верить в себя и развиваться с большей скоростью благодаря сообществу единомышленников и классным экспертам проекта. Хочу поблагодарить всю команду проекта во главе с Дмитрием Бескромным, своего дорогого наставника Андрея Федотова. Желаю процветания проекту и призываю всех регистрироваться в третий сезон», – делится своими эмоциями Аида Касумова.