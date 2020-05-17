Победители. Защищали Родину три брата

22 июня 1941 года грянула война. Граждане Советского Союза все как один встали на защиту Родины. Люди приходили на пункты мобилизации добровольно и героически защищали страну от фашистов.

Среди ветеранов Агула были истории, когда на войну забирали братьев, и не каждый из них возвращался домой. Одна из таких историй о братьях Магомедовых.

Старший брат Али был дислоцирован на Дальний Восток, его дивизия стояла на границе с Японией. В 1942 году, когда положение Москвы было тяжелым, их перебросили ближе к столице. В один из самых горячих «котлованов войны». Затем вновь на границу с Японией. Дислокация данных войск была обусловлена ожиданием, что Япония откроет второй фронт. Магомедов Али Магомедович после войны вернулся домой. Работал в колхозе.

Средний брат Магомедов Курбан Магомедович родился в 1910 году. Он служил в Центральной России. Дважды был ранен. После выписки из госпиталя, вернулся в строй. Во время ожесточенных боев был вновь ранен и в бессознательном состоянии попал в плен. Вернувшись в строй, воевал за Болгарию, Чехословакию. Был ранен. После сквозного ранения его спас земляк – агулец, приложив к ране картон, так как не было медицинских средств. Курбанов Курбан и после войны вспоминал его, считая, что помощь друга спасла ему жизнь, несмотря на то, что все осколки из раны так и не удалось извлечь. Их дружба продолжалась всю жизнь. Это был Джунукарин Иса.

Создал семью, построил большой дом.

Его жизнь не была долгой, раны до конца жизни беспокоили его. Но вместе со своей женой Батитай он воспитал восьмерых детей.

Третий брат ХIамзат на период начала войны служил в армии. Его сразу оттуда призвали на фронт. Он пропал без вести на фронтах войны. Уже спустя годы его потомки отыскали отрывки информации об отце. Это запись на мемориальном обелиске на братской могиле под Пензой, где проходили ожесточенные бои.

Самого младшего брата Исмаила по возрасту не мобилизовали.

Грохот артиллерийских снарядов, гибель друзей, пули, свистящие над твоим плечом – это испытание верности Отчизне и патриотизм, которые наши ветераны прошли с честью. Миллионы людей ушли, миллионы вернулись домой, израненные телом и духом, но не сломленные. Победители.

Алена Магомедова