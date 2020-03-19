Победители конкурсов на родных языках получили дипломы

Ученики МКОУ «Ричинская СОШ», ставшие победителями литературного конкурса на лучшего чтеца стихотворений национальных авторов на родных языках (22 февраль) и Республиканского конкурса сочинений «Люби и цени свой родной язык» и «Мой язык – моё богатство» (14 марта) получили соответствующие дипломы.

Напомним, что первое мероприятие состоялось 22 февраля — в Международный день родного языка — в здании ДИРО (г.Махачкала) и стало уже 10 по счёту.

По данным пресс-службы Минобрнауки РД, в финале конкурса приняли участие 94 чтеца из 41 района республики. Основными задачами данного мероприятия, которое обрело уже традиционный характер, являются сохранение богатства родных языков и литературы, а также мотивация подрастающего поколения к их изучению.

Учащиеся Ричинской СОШ под руководством учителя русского и родного языков и литературы Играмудина Ибрагимова в этом году становятся победителями этого конкурса (среди представителей школ с родным агульским) уже 4 раз подряд. Чтецы-победители 2020: Гамзат Гамзатов и Руслан Ибрагимов – ученики 11 класса МКОУ «Ричинская СОШ».

Руслан Ибрагимов также стал участником всероссийской акции «Родные языки России» и получил удостоверяющий сертификат.

Хасбулат Гамзатов