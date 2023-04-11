Победителей форума «Шаг в будущее» встретили в Дагестане

Министр образования и науки Республики Дагестан Яхья Бучаев вручил победителям благодарственные письма.

«В этом году вы показали очень достойный результат – получили призовые места на конкурсе научных разработок. Большое спасибо за тот вклад, который вы вносите не только в свое развитие, но и в будущее нашей республики, нашей страны. Мне бы очень хотелось, чтобы этот результат послужил для вас серьезной мотивацией для того, чтобы в будущем вы определили свою профессиональную карьеру именно как исследователь и научный работник, глубоко погружаясь в сферу своей профессии», — сказал министр образования и науки региона Яхья Бучаев.