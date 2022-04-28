Культура

Победитель XXI «Дельфийских игр» ансамбль «АК-ТАШ» вернулся в Махачкалу

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Завершились XXI Молодёжные «Дельфийские игры», которые проходили в городе Красноярске. Для участия была отправлена и делегация от Республики Дагестан при поддержке Республиканского молодёжного центра Министерства по делам молодёжи РД. В возрастной группе 10-13 лет в номинации «Народный танец» победу одержал ансамбль «АК-ТАШ». 27 апреля победителей двадцать первых Дельфийских игр встречали в аэропорту города Махачкалы. По словам худрука ансамбля «АК-ТАШ» Магомедрасула Солтангишиева, данная победа будет мотивировать ребят заниматься ещё упорнее.

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