Общество

Победитель видеоролика «Мое детство — война» будет объявлен 19 февраля

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В Год Памяти и Славы волонтеры-режиссеры, операторы встречались с детьми войны, работали в архивах, изучали военную документацию создавая видеоролики «Мое детство — война».

Оказалось, что Дагестан лидирует среди других регионов по количеству участников акции. Участниками стали не только россияне, свои работы предоставили и луганцы, и аргентинцы.

Акция направлена на озвучивание негласных подвигов тех, кто стал свидетелями и жертвами войны, а также на демонстрацию ценности мира и человеческой жизни.

Просмотр видеороликов будет доступен на платформе YouTube по ссылке https://youtu.be/RNc8jf4LJ8s 19 февраля.

Следует отметить, что данная акция продолжится и в 2021 году.

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