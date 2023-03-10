Общество

Победитель студенческого проекта «Твой Ход» вложил выигранный миллион в развитие родного села

Оставить комментарий

Победитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Абузагир Ибрагимов вложил 70% от выигранного миллиона в развитие малого бизнеса в селе Нижнее Казанище Буйнакского района.

В планах у него – строительство молодёжного пространства рядом с сельской школой.

Студент обсуждал с семьёй, как разумно использовать полученную премию. Совместно было принято решение построить площадку, чтобы молодёжь могла отдохнуть и с пользой провести время. Сейчас место для строительства практически готово. К работе привлечены дизайнеры и планировщики.

Также читают:

Ветеран из Докузпаринского района получил сертифик...
Многодетной матери, обратившейся на прямую линию г...
Владимир Васильев взял под личный контроль убийств...
Ушла из жизни ветеран ВОВ Анна Николаевна Азизова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *