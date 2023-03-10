Победитель студенческого проекта «Твой Ход» вложил выигранный миллион в развитие родного села

Победитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Абузагир Ибрагимов вложил 70% от выигранного миллиона в развитие малого бизнеса в селе Нижнее Казанище Буйнакского района.

В планах у него – строительство молодёжного пространства рядом с сельской школой.

Студент обсуждал с семьёй, как разумно использовать полученную премию. Совместно было принято решение построить площадку, чтобы молодёжь могла отдохнуть и с пользой провести время. Сейчас место для строительства практически готово. К работе привлечены дизайнеры и планировщики.