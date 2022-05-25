Победитель первенства мира по рукопашному бою в весе до 65 кг Далгат Гаджиалиев прибыл в Дагестан

Далгат Гаджиалиев стал победителем первенства мира по рукопашному бою, которое проходило в городе Бухара Республики Узбекистан.

Победитель уже прибыл в Махачкалу, где в аэропорту города его встречали родственники, одноклубники, друзья, а также руководство спортшколы «Полёт», которую он представляет. Тренер спортсмена Зураб Алиев назвал победу шестнадцатилетнего спортсмена историческим достижением.

«Далгат — первый воспитанник дагестанской школы рукопашного боя, кто выиграл данные соревнования. Это историческое для нас достижение», — сказал наставник спортсмена.