Спорт

Победитель первенства мира по рукопашному бою в весе до 65 кг Далгат Гаджиалиев прибыл в Дагестан

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Далгат Гаджиалиев стал победителем первенства мира по рукопашному бою, которое проходило в городе Бухара Республики Узбекистан.

Победитель уже прибыл в Махачкалу, где в аэропорту города его встречали родственники, одноклубники, друзья, а также руководство спортшколы «Полёт», которую он представляет. Тренер спортсмена Зураб Алиев назвал победу шестнадцатилетнего спортсмена историческим достижением.

«Далгат — первый воспитанник дагестанской школы рукопашного боя, кто выиграл данные соревнования. Это историческое для нас достижение», — сказал наставник спортсмена.

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