Победитель конкурса «Мой Агул» назначен директором Ричинской школы

Назначен новый директор Ричинской СОШ. Им стал победитель конкурса «Мой Агул» Назир Рамазанов. Распоряжение о назначении подписано главой Агульского района Закиром Каидовым 1 марта 2020 года.

Сегодня, 5 марта, представить нового руководителя коллективу в МКОУ «Ричинская СОШ» приехал заместитель главы МО «Агульский район» Назим Юсуфов.

Назир Исакович Рамазанов родился 14 сентября 1973 года. В 1991 году окончил школу в селе Рича. В 1992 году поступил на филологический факультет ДГПУ, который закончил через пять лет.

После окончания университета работал учителем русских и родных языков и литературы в Ричинской школе. С 2014 года занимал должность заместителя директора по внеклассной и воспитательной работе. Женат, имеет 4 детей.