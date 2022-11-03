Победа обязательно должна быть у потомков победителей!

Защитник Отечества – Российский солдат,

С врагами бесстрашно, победно сражался!

Из предков своих не подвел никого

И верным солдатской присяге остался!

Храбрость, героизм, безграничная любовь к Отечеству во все времена отличала сынов России. Внукам и правнукам Великой Победы сегодня приходится проявлять мужество и героизм на зоне специальной военной операции. Российские солдаты не только защищают братский народ, но и борются за нашу безопасность, за независимость нашей Родины, за мирное небо и за мир без нацизма.

Сегодня славные сыны России, в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины бесстрашно бьют врага, не щадя себя прикрывают своих товарищей, помогают народу Донбасса всем чем могут. Одним словом, стараются быть достойными своих дедов и прадедов – поколения победителей. Среди них немало молодых ребят, славных бойцов из Ногайского района. Один из них лейтенант Артур Саянов.

Артур Саянов родился в 1999 году в селе Кунбатар Ногайского района в семье учителей. Он с детства мечтал о военной службе, как и отец Мурзадин.Мальчик хорошо учился в школе, занимался спортом. В школьные годы не раз сдавал нормы ГТО и у него имеются три золотые медали. После окончания учебы в школе, Артур поступил в Санкт-Петербургскую военную артиллерийскую академию. В 2020 году Артур участвовал в военном параде в Санкт-Петербурге, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Также ему была предоставлена честь участвовать в главном параде Победы в Москве, что является большой гордостью для целого нашего района.

После окончания военной академии молодой офицер начал службу в городе Богучар Воронежской области, в мотострелковом батальоне командиром минометного взвода.

Когда началась специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины, Артуру Саянову окончить военную академию оставалось всего 4 месяца. Он знал, что выбрал самую достойную и ответственную профессию – защищать Родину. Будучи студентом, он мысленно находился на передовой, помогал товарищам и мечтал, быть полезным для приближения победы над нацизмом. Ведь он должен быть достойным своего деда- советского солдата, разведчика, ветерана Великой Отечественной войны Якуба Саянова.

Спустя 80 лет с тех трагических, исторических и героических событий уже российским бойцам пришлось продолжить боевое дело дедов и прадедов. Победа должна быть у потомков победителей. Мы очень надеемся, что больше никогда, никому не придется снова добивать нацистов.

Наш земляк Артур Саянов вот уже 4 месяца участвует в специальной военной операции. Лейтенант несколько недель в зоне СВО выполнял задачи командования. О его местонахождении нам сообщать нельзя. Сейчас он учит боевому делу молодых бойцов, призванных в рамках частичной мобилизации. На прошлой неделе Артур всего на два дня приехал в родное село, домой к родителям.

Его с почестями встретили в родной школе. Директор школы Тамара Бариева и классный руководитель Сабират Межитова были очень горды за своего ученика. Военнослужащий рассказал ребятам о военной службе, мужской дружбе, о любви и преданности к Родине и родному краю.

– Для всех нас настал час испытаний. Решается судьба России, сейчас наша страна нуждается в своих защитниках. В трудные для Родины время мы обязаны встать на ее защиту. Наше светлое будущее и свобода в наших руках.

Когда-то я тоже был таким же молодым и беззаботным, как вы. В родной Кунбатарской школе мои учителя дали мне знания, научили горячо любить свою Родину и родной край.

Человек, участвовавший в военных действиях, на чьих глазах умирали его боевые товарищи, познавший горечь и тяжесть такой утраты, совсем по- иному смотрит на жизнь. Он радуется солнцу, чистому небу, каждой спокойной минуте.

На Украине я потерял много своих товарищей, среди них и мой друг Кайтарбий Елманбетов. Терять друзей очень тяжело. Но несмотря ни на что, мы должны идти только вперед. Нашим славным предкам – ногайским батырам чужда была трусость. А мы ведь их потомки. Не подведем своих предков, свой народ, и свою страну», – сказал Артур Саянов.

Мама Артура Марина Саянова со слезами на глазах пожелала всем участникам специальной военной операции веры, терпения, выдержки. Она сказала, что, молясь за сына, она никогда не забывает и о других участниках СВО.

– Дорогие сыновья, доблестные защитники Отечества. Очень тяжело осознавать, что вы в опасности, что вы ежечасно рискуете жизнью. Желаю всем вам мужества и стойкости в трудный час. Бейте врага, приближайте победу, но ни на минуту не забывайте, что дома вас ждут родители, дети, родные. Берегите себя. Мы гордимся всеми вами и молимся за ваше скорое благополучное возвращение домой.

На следующий день Артур снова уехал на службу. Болит материнское сердце. Каждый раз провожая любимого сына, она отрывает частичку себя. Старается держаться, работать, всецело посвятить себя делу обучения и воспитания молодого поколения. Порою ей это и удается, но мысли о том, что не только друзья рядом с сыном терзают ее душу.

Вместе с мамой и отцом Артура, в его родном селе Кунбатаре ждет военнослужащего молодая жена Саида, вместе со своим будущим малышом. Воспитанная по ногайским обычаям, которой с детства привили уважение и почтение к старшим,она старается быть опорой для своей мамы-свекрови.

О ней мама Артура говорит с большой благодарностью: «В это очень тяжелое для меня время рядом со мной моя невестка, как бы ей самой не было грустно, она старается меня поддержать. Я же вижу, как она скучает. Свадьбу для молодых мы сыграли 1 июля, Артуру пришлось уехать через неделю – 6 июля, а через два дня он был уже на зоне СВО. Я так хочу, чтобы молодые были всегда вместе под мирным небом. Я молюсь, чтобы они были рядом со своими детьми – с нашими внуками с первых дней их жизни».

Источник: https://golosstepi.ru/%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b8-z/72510/