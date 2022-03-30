Победа над COVID-19 возможна коллективным иммунитетом

Несмотря на снятие ряда ограничительных мер, сохраняется актуальность проведения антиковидной иммунизации. Ряд граждан уже прошли ревакцинацию в связи со снижением общих иммунных показателей.

Своим мнением о необходимости вакцинации поделилась уроженка Агульского района Усманова Фатимат Ахмедовна.

— Здравствуйте, Фатимат Ахмедовна. Как мне известно, вы одна из того огромного количества людей, которых коснулась эта болезнь?

— Да, к большому сожалению, мне пришлось испытать это на себе. И, к счастью, я смогла болезнь перебороть.

— Вы наверняка знаете, что по всей стране идет массовая вакцинация от коронавируса. Как вы к этому относитесь, вы будете вакцинироваться?

— Конечно, есть опасения заразиться повторно, но для начала, думаю, нужно проверить уровень антител от этой инфекции. Если антитела у меня уже есть, прививаться не буду, учитывая мой возраст и массу противопоказаний. Но если антител не окажется, то буду, так как повторно испытывать на себе этот недуг не хочу.

— Что вы можете сказать тем, кто категорически отказывается от вакцинации?

— Насколько мне известно, вакцинация добровольная, и каждый несет ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих его людей. Этот вопрос является крайне важным, потому как вы можете спровоцировать инфицирование другого человека. Здесь одна альтернатива- либо вы проходите вакцинацию, либо полностью изолируетесь от общества. Но мы живем в социуме, где невозможно ограничить контакты, и здесь формирование коллективного иммунитета имеет определяющее значение.

Алена Магомедова