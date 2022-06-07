Культура

По всей стране стартовала акция «Пушкинский диктант-2022»

Оставить комментарий

С 6 по 15 июня по всей стране стартует Международная просветительская акция «Пушкинский диктант — 2022», которая в этом году пройдёт в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Организаторами акции, которая охватила свыше тридцати пяти стран, выступает Ассоциация учителей литературы и русского языка. По словам директора Республиканского центра образования Анжелы Байрамбековой, диктант имеет большое значение для развития русского языка, воспитания детей и молодёжи на традициях русской словесности. «Дружба людей разных национальностей и уважение к культуре других народов заложена нашим великим поэтом А. С. Пушкиным в своих произведениях», — сказала Анжела Байрамбекова.

Также читают:

Джума мечеть в Дербенте реставрируют с учетом ее о...
Глава Республики Дагестан поздравил с Днем матери
Новогоднее поздравление Врио Главы РД В.Васильева
Васильев принял участие в панельной сессии Минкавк...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.