По всей стране дан старт весеннему призыву в ВС Росии

Для всего мужского населения служба в армии является гражданским долгом. Своим мнением о прохождении службы поделился демобилизованный военнослужащий внутренних войск Ислам Курбанов.

«Будучи ребенком, каждый мечтает стать солдатом. Я не был исключением. Когда получил повестку, в мыслях даже не было взять отсрочку от армии. Вот уже год прошел, как я отслужил. Для меня лично служба в армии стала прекрасным поводом подтянуть физическую форму, я приобрел некоторую уверенность в себе. Также армия учит быть дисциплинированным и ответственным. Нет дисциплины — нет армии. Про условия службы ничего отрицательного сказать не могу, питание было трехразовое. Одним словом, лично у меня никаких проблем за весь срок службы не было. Единственная проблема была в том, что скучал по родным. Я не пожалел, что отслужил», — рассказал Ислам.

Батитай Габибулаева