По всей России провалилась акция с фонариками в поддержку блогера Навального

Протестная акция в поддержку блогера Алексея Навального оказалась неудачной, несмотря на масштабную рекламную кампанию в соцсетях. К призыву оппозиции выйти на улицу 14 февраля с включенным фонариком на смартфоне почти никто не откликнулся. Во многих регионах акцию проигнорировали, например, на Дальнем Востоке и Сибири. В центральных городах к призывам общественника Леонида Волкова, принять участие в флешмобе тоже почти никто не прислушался.

«На Дальнем Востоке все забили на акцию Навального. На 13:00 по Мск никаких флешмобов в регионах ДФО не было. Уточняю, вдруг не поняли. Никаких, имеется в виду НОЛЬ. Там уже 21:00 и 22:00 и никаких фонариков…», – написал в Telegram публицист Илиас Меркури.

Оценить реальные масштабы акции сложно. Официальной статистики никто не вёл. Однако, судя по активности в социальных сетях, во всех регионах акция прошла практически незамеченной. В Москве, по словам оппозиционного журналиста Александра Романенкова, из многотысячного дома вышли «человек 9». В Хабаровске и Иркутске на улицы вышло буквально по два человека. По их же собственным словам, больше к ним никто не присоединился. В Новосибирске участники акции выразили сожаление по поводу провального протеста надписью «Леха, мы все прое…»

Ранее эксперты отметили, что несистемная оппозиция копирует популярные в России акции по случаю Дня Победы: тогда были объявлены «Свеча памяти», «Окна Победы», «Фонарики Победы». Как сообщил в интервью ridus.ru руководитель Московского представительства Молодежного отделения Российского общества политологов Никита Зинков, протестная акция с фонариками – очередная попытка несистемной оппозиции опорочить базовые ценности россиян.

Автор: Мария Ибрагимова