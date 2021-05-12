По всей России продолжается массовая вакцинация

По всей России активно продолжается массовая вакцинация. С наступлением мая распространение коронавирусной инфекции может возрасти. Значит не следует терять бдительность и безответственно ходить в общественных местах без средств индивидуальной защиты. Маска — это первая необходимость, а для того, чтобы защитить себя максимально, необходимо привить себя от COVID-19.

Мы спросили у Гучудадовой Фатимат Сайфуллаевны из села Хутхул, которая на днях сделала прививку, как прошел послепрививочный период и как она себя чувствует на сегодняшний день.

— Фатимат Сайфуллаевна, здравствуйте!Расскажите, пожалуйста, по какой причине вы решились на прививку? Как ваш организм воспринял вакцину? Какие симптомы были?

— Здравствуйте! Каждый день слышала про эту страшную болезнь и, работая в большом коллективе, а работаю я в детском саду «Солнышко», чувствовала постоянный страх и риск заразиться самой и заразить маленьких детишек. Долго думала и все-таки решила привиться.

Организм отреагировал спокойно. Никаких недомоганий не было, разве что в первые два дня появилась незначительная сонливость. На сегодняшний день чувствую себя хорошо, никаких отклонений от моего обычного состояния.

Наоборот, появилось ощущение полного спокойствия и защищенности. Смело могу советовать и моим близким, и всем тем, кто желает сделать прививку, но не решается, ничего страшного в этом нет, можете смело привиться.

Салихат Малагусейнова