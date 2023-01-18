По вопросам оформления поддержки семьям военнослужащих можно обратиться на прямую линию Сергея Меликова

Глава Дагестана Сергей Меликов поставил перед органами власти приоритетную задачу — это оказание помощи семьям военнослужащих, участвующий или погибших в СВО.

Помимо федеральных выплат, которые могут получить семьи военных в случае их гибели или ранения, действуют и региональные меры поддержки — это страховые и разовые выплаты, а также другая финансовая помощь. Для этого был создан фонд помощи «Все вместе», куда республика выделила 50 млн рублей в качестве первоначального взноса.

Семьи участников СВО в Дагестане не остаются без внимания, регулярно их навещают представители органов власти, общественники и волонтеры. Им оказывают материальную помощь, привозят продукты питания, а также помогают в решении их жизненных проблем.

Семьи могут рассчитывать на помощь в оформлении иных выплат или мер соцподдержки на которые имеют право, также на бесплатную психологическую и юридическую помощь. Помимо этих общеизвестных мер поддержки есть и другие: военнослужащие и члены их семей могут получить льготное направление на лечение в других регионах России; бесплатно посещать театры, музеи и другие культурно-досуговые мероприятия; бесплатно посещать спортивные объекты и любые спортивные мероприятия в Дагестане; их должны зачислить в спортивные школы и на безвозмездной основе обеспечить спортивной формой; детям помогут приобрести учебные материалы, а за пожилыми родственниками закрепят социального работника. Вам не выплатили положенные средства?

Если вы столкнулись с проблемами в оформлении той или иной меры поддержки? Сообщите об этом Главе Дагестана на специальном сайте http://voprosmelikovu.ru