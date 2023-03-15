По трем аварийным общежитиям Каспийска достигнуты договоренности о расселении жильцов

Под руководством Председателя Правительства региона Абдулмуслима Абдулмуслимова обсуждена ситуация с необходимостью расселения жильцов аварийных общежитий г.Каспийска.

Как было озвучено, по трем домам – ул. Орджоникидзе 9, ул. Советская 27 и ул. Советская 23 предварительно приняты решения с согласованием с жильцами и строительными компаниями о расселении жильцов с предложением им жилых помещений в иных домах либо во вновь построенных домах взамен аварийных с учетом необходимости временных арендных обязательств.

На совещание были приглашены застройщики, которые уже начали взаимодействовать с жильцами. Внимание застройщиков было акцентировано на необходимости расселения жильцов с учетом их пожеланий по проживанию в черте города.

Абдулмуслим Абдулмуслимов также обратил внимание на то, что по некоторым домам, это общежития по ул.Алферова и ул. Назарова предварительно имеется возможность строительства жилья взамен имеющегося, т.е. на той же территории. Премьер поручил детально проанализировать возможности возведения объектов на этих территориях.